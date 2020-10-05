Понедельник, 5 Октября 2020 13:53

АрмИнфо. В посольство Армении в РФ поступают сигналы о попытках спровоцировать различные действия среди армянской общины России.

"За последние дни к нам поступает информация о некоторых попытках спровоцировать различные действия среди армянской общины России. Подобные действия осуществляются путем распространения дезинформации в сети.

Просим всех наших соотечественников в сложившейся обстановке быть бдительными, не поддаваться на провокации, как и прежде, соблюдать законы Российской Федерации, а в случае подобных проявлений незамедлительно связаться с Посольством.

Отметим, что поступающая информация оперативно проверяется со стороны Посольства, в этом направлении представители разных ведомств РА при диппредставительстве ведут постоянную работу со своими российскими коллегами", - говорится в распространенном армянским дипломатическим представительством заявлении.