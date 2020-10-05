Понедельник, 5 Октября 2020 12:45

АрмИнфо. В Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в Сирию, сообщили РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией.

"В Сирию накануне в воскресенье доставлены тела 53 наемников: Таким образом, общее количество убитых сирийских наемников составляет 93 человека", - рассказал один из собеседников агентства.

Кроме того, по его данным, в минувшие в выходные в зону конфликта в Карабахе отбыла третья партия сирийских наемников. "Отправлены 430 человек", - сказал источник.

Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.