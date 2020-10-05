Понедельник, 5 Октября 2020 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Армении Никол Пашинян дал интервью The New York Times, в котором рассказал о войне, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Текст интервью публикует пресс-служба

правительства РА.

В ходе телефонного разговора с советником президента Трампа по национальной безопасности в четверг премьер-министр РА Никол Пашинян поднял деликатный вопрос. Почему ничего не делается, чтобы помешать Турции, давнему союзнику США, использовать американские F-16 против армян? Звонок Пашиняна советнику по национальной безопасности Роберту О'Брайену был сделан вскоре после начала ожесточенных боев в Нагорном Карабахе.

Газета отмечает, что Пашинян в телефонном интервью сказал, что конфликт перешел на гораздо более опасный уровень из-за прямого военного вмешательства Турции на стороне Азербайджана. Конфликт вызывает опасения по поводу опасности крупномасштабной войны.

<Соединенные Штаты должны объяснить, были ли эти F-16 даны для бомбардировки населенных пунктов и мирных жителей>, - задал вопрос премьер-министр РА, добавив, что О'Брайен <услышал и принял> его опасения.

Никол Пашинян отказался сообщить, готова ли Армения уступить какую-либо территорию в случае возможного мирного урегулирования, заявив, что на этот вопрос должен ответить не он сам, а руководство Нагорного Карабаха.

По словам премьер-министра, нынешние боевые действия, которые начались 27 сентября после нескольких месяцев напряженности,представляют собой экзистенциональную угрозу из-за турецкого вмешательства. Он напомнил, что предшественница Турции, Османская

империя, в конце Первой мировой войны убила около 1,5 миллиона армян. Конгресс США и многие страны мира признали это как геноцид, который Турция отрицает.