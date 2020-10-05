Понедельник, 5 Октября 2020 11:50

АрмИнфо. По данным на 11:00 5 октября, в Армении выявлено 181 новый случай заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 52.677 случаев коронавируса, выздоровели 44.710 человек, скончались 984, плюс семь за минувшие сутки. Было зафиксировано также 302 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 6.681 пациент.