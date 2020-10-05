Понедельник, 5 Октября 2020 11:49

АрмИнфо. Если международному сообществу удастся сдержать Турцию, Арцах и Армения, вне всяких сомнений, одержат над Азербайджаном убедительную победу. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Надо сказать, что поддержка, оказываемая Анкарой Баку на самых различных уровнях, имеет и негативное воздействие на ситуацию для Азербайджана. На сегодня немало стран испытывают существенное недовольство подобной агрессивной геополитической прытью Турции. И чем больше Турция будет пытаться продавливать интересы и позицию Азербайджана, тем большего уровня будет достигать негативное отношение к амбициям Эрдогана", - подчеркнул он.

При этом Григорян относится к степени информированности постоянных стран-членов Совета безопасности ООН о событиях, разворачивающихся на арцахском военном фронте, и в Армении с Азербайджаном скептически. Из всей пятерки стран Совбеза ООН о сути происходящего, на его взгляд, хорошо известно лишь России. Однако, прогнозировать поведение Москвы, согласно политологу, дело довольно трудное.

"Меж тем, весьма важно, будет ли Россия продолжать хранить нейтральность или же ее позиция постепенно склонится в нашу сторону. Крайне важны и все последние заявления Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Если Франция продолжит нас поддерживать и дальше, мы добьемся международного осуждения действий Турции и требования ее отстранения от карабахского конфликта", - считает он.

Комментируя отсутствие позиции по конфликту со стороны ОДКБ, политолог подчеркнул, что лишь один факт азербайджанского нападения на Варденис позволяет МИД Армении обратиться в Организацию за его оценкой. При этом, Григорян выразил убеждение в необходимости ни в коем случае не допускать критических заявлений в адрес ОДКБ, России и любых центров силы.

"Неспособность ОДКБ к эффективной работе нам прекрасно известна. Тем не менее, ее проармянское заявление нам по-прежнему необходимо. Также как и необходимо сдерживание Турции со стороны России. Поэтому, сейчас не время кого-то критиковать. При очень сильном желании, это можно будет сделать после нашей победы над противником", - подытожил политолог.