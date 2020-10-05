Понедельник, 5 Октября 2020 11:48

АрмИнфо.Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков- террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с ложной информацией, распространяемой военно-политическим руководством Азербайджана.

В армянском внешнеполитическом ведомстве отметили, что одна из них - это дезинформация последних часов о нанесении с территории Республики Армения ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана.

"Цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых дней войны, в результате чего только сегодня были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения, и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения.

Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны.

Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения", - подчеркнули в МИД РА.