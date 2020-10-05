Понедельник, 5 Октября 2020 11:47

АрмИнфо. Ответ Армии обороны Арцаха не заставит себя ждать. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.

Он отметил, что противник снова обстреливает Степанакерт и Шуши. "Ответ Армии обороны Арцаха не заставит себя долго ждать. Однако, в отличие от террористического правительства Баку, мы нацелены не на гражданское население, а на военные объекты, расположенные в крупных городах. Еще раз призываем гражданское население, проживающее в этих городах, немедленно покинуть свои дома, чтобы избежать возможных жертв", - отметил Ваграм Погосян.