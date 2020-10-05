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 Понедельник, 5 Октября 2020 11:39
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Армянская сторона на связи с партнерами в России, Франции и США, информируя их о ситуации

Премьер-министр РА: Армянская сторона на связи с партнерами в России, Франции и США, информируя их о ситуации

АрмИнфо. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, так же как Франция и США. Армянская сторона на связи с партнерами в России, Франции и США, информируя их о ситуации. Об этом в интервью телеканалу France 24

заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, разочарованы ли в Армении отсутствием из России предложения о

поддержке.

Как отметил глава армянского правительства, партнерам важно знать правду, иметь объективную информацию о том, что происходит.  "Мы приветствуем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ на уровне президентов и удовлетворены тем, что они решительно осуждают насилие, потому что  понимают кто начал насилие.  Президент Франции четко заявил, что напала  азербайджанская сторона.

Отвечая на вопрос о том, что Россия не так заинтересована в поддержке Армении, как раньше, поскольку страна пошла по демократическому пути, имея правительство, которое более склонно говорить на такие темы, как права человека,  Никол Пашинян отметил,

что не считает  эти факторы определяющими  в эскалации конфликта.  Он напомнил, что  занимая пост премьер-министра, предложил формулу урегулирования карабахской проблемы, согласно которой любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народа Армении, народа Карабаха, народа Азербайджана.  "Более того, я  всегда говорил, что последовательность перечисления стран одинакова", - отметил глава армянского правительства. 

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