Понедельник, 5 Октября 2020 11:07

АрмИнфо. Война в Карабахе началась в результате совместных турецко-азербайджанских военных учений. В августе Турция ввела войска в Азербайджан, где провела совместные военные учения. Об этом в интервью телеканалу France24

заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, высокопоставленные турецкие военные по-прежнему находятся в Азербайджане, на командных пунктах вооруженных сил Азербайджана, возглавляя процесс. И, собственно, это признал министр иностранных дел Турции, написавший на своей странице в Твиттере, что Турция на стороне Азербайджана, как в дипломатии, так и на поле боя. "Мне сказали, что он удалил этот пост через некоторое время, но на самом деле это мало что меняет", - отметил глава армянского правительства. Он указал и на публичные заявления турецких официальных лиц за последние два месяца, содержание которых не оставляет никаких сомнений в участии Турции в войне. В первые дни боевых действий высокопоставленные официальные лица Азербайджана, в частности, первый вице-президент Азербайджана, публично поблагодарили Турцию за поддержку.

Кроме того, как заметил Никол Пашинян, и международное сообщество уже не сомневается в этом. Европейский Союз и Франция четко зафиксировали участие Турции в военных действиях, а также вербовку Анкарой сирийских наемников и их переброску в Азербайджан для войны против Нагорного Карабаха и Армении. "Более того, могу сказать, что у нас есть конкретные доказательства того, что турецкие F-16 участвовали в боевых действиях. Это записи наших радаров по дням, часам. Вы можете увидеть, как 27, 28 сентября турецкие самолеты пересекли границу Армении, вторглись в воздушное пространство и бомбили села Вардениса. Все это, конечно, мы представим нашим международным партнерам. И здесь проблема в следующем: самолет F-16 - это самолет американского производства, и я обратил внимание наших американских партнеров на этот факт. Они создали этот самолет, передали его Турции, чтобы та могла бомбить мирные населенные пункты и вести войну против людей, защищающих свою свободу", - отметил глава армянского правительства.

Он констатировал, что, по сути, речь идет о продолжении турецкой политики геноцида армян. "100 лет спустя Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян. И в то же время я хочу подчеркнуть, что армяне являются последним препятствием на пути Турции к расширению своей экспансии на север, восток и юго-восток. Я не сомневаюсь в этом. Это историческая цель Турции", - заявил Никол Пашинян.

Он также напомнил, что всего два месяца назад Турция - страна член НАТО начала действия против другого члена НАТО - Греции. "Давайте посмотрим, что Турция делает в Средиземноморье, что она делает в Сирии, что она делает в Ираке. Сегодня перед Турцией стоит четкая задача - восстановить Турецкую империю, и не удивляйтесь, если в случае успеха будет предпринята попытка включить не только греческие острова в эту империю, но и расширить ее территории в континентальной Европе. Если Турции это удастся, то ждите ее в Вене", - предупредил премьер-министра РА.

Он подчеркнул, что армянский народ должен защищаться, чтобы не подвергнуться новому геноциду. А мирное урегулирование вопроса может серьезно обсуждаться, когда террористы и Турция покинут регион. Армения и Карабах стали фронтами цивилизации. "И если Турции удастся здесь с ее империалистической политикой, дождетесь этого в Вене. Но я уверен, что цивилизация победит. Цивилизация не может не победить, люди, у которых есть воля к жизни, не могут не победить. Нет сомнений в том, что армянский народ, проживший на планете Земля несколько тысяч лет, имеет желание жить и дальше", - заключил глава армянского правительства.