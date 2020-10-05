Понедельник, 5 Октября 2020 11:01

АрмИнфо. Противник возобновил наступление в южном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

"Идут горячие бои. Карабахские ВС успешно сдерживают противника , нанося ему потери в живой силе и технике", -отметила Степанян.

Ранее она сообщила, что противник интенсивно наносит ракетные удары по Степанакерту.