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АрмИнфо.На данный момент противник интенсивно наносит ракетные удары по Степанакерту. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян
Ранее, АО Арцаха сообщила, что всю ночь ситуация на передовой была стабильно напряженная, противник готовится к наступлению. "АО наблюдает за всеми передвижениями противника, и готова на самом высоком уровне выполнять поставленные перед ней боевые задачи", - отмечалось в сообщении.
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|Премьер Армении: Нынешние боевые действия представляют собой экзистенциональную угрозу из-за турецкого вмешательства
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