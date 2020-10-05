Понедельник, 5 Октября 2020 10:48

АрмИнфо.На данный момент противник интенсивно наносит ракетные удары по Степанакерту. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

Ранее, АО Арцаха сообщила, что всю ночь ситуация на передовой была стабильно напряженная, противник готовится к наступлению. "АО наблюдает за всеми передвижениями противника, и готова на самом высоком уровне выполнять поставленные перед ней боевые задачи", - отмечалось в сообщении.