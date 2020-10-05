Понедельник, 5 Октября 2020 10:34

АрмИнфо.Соучредители гуманитарной инициативы "Аврора" Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян объявили сегодня, что пожертвуют 2 млн долларов на неотложные нужды Армении и Арцаха и на оказание образовательной и другой поддержки молодому поколению двух армянских республик, пострадавшему от войны.

"Мы глубоко встревожены и опечалены полномасштабной военной операцией против Арцаха и вспышкой вооруженного конфликта в регионе. Это жестокое нападение, осуществленное Азербайджаном при поддержке Турции, является грубым нарушением норм международного права. Мы самым решительным образом осуждаем эскалацию насилия, при которой мирное население обстреливают из крупнокалиберного оружия, а объекты гражданской инфраструктуры подвергают атакам, - заявили соучредители гуманитарной инициативы "Аврора". - В 2015 году, в ознаменование столетней годовщины Геноцида армян, осуществленного турками Османской империи, мы запустили нашу международную премию и гуманитарную инициативу, чтобы почтить память тех, кто спасал армян. Мы и представить не могли, что армянам понадобится поддержка, чтобы пережить агрессию в наши дни, однако это случилось. Мы благодарим всех, кто протягивает нам руку помощи в этот час крайней нужды".

Семьи Афеян, Грегорян и Варданян пожертвуют 1 млн долларов организации Hayastan All Armenian, чтобы объединить усилия с гражданами Армении и Арцаха, представителями глобального армянского сообщества и друзьями армян. Кроме того, Гуманитарная инициатива "Аврора" и колледж UWC Dilijan School, расположенные в Армении международные организации, объявили о создании специального фонда в 1 млн долларов и запуске международных фандрайзинговых кампаний, призванных обеспечить дополнительное финансирование, которое будет направлено на поддержку инициатив, посвященных образованию и благосостоянию пострадавших от войны армянских детей.

Друзья и соратники "Авроры" и колледжа UWC Dilijan могут поддержать новый фонд, сделав пожертвование на сайтах UWC Dilijan, Aurora Humanitarian Initiative или #AraratChallenge Movement.