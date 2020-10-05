Понедельник, 5 Октября 2020 10:04

АрмИнфо. Вмешательство Турции в войну на Кавказе между Азербайджаном и Арменией плохо кончится для этой региональной державы. Об этом в интервью Arab News заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ), бывший министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль Гейт.

По его словам, у Турции возникли очень серьезные разногласия с региональными государствами и сверхдержавами, значимость которых не закончится для нее или ее руководства хорошо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вмешивается в дела Египта, Сирии, Ирака и Ливии. "Он также активно вмешался в дела между Азербайджаном и Арменией, столкнулся с Грецией и Кипром, атаковал восточное Средиземноморье в газовых зонах, что заставило столь большую и влиятельную страну, как Франция, отправить истребители и авианосец на Кипр. Даже Италия, которая воспринимала многие турецкие позиции, отошла к Франции. Теперь все говорят Эрдогану, что его действия будут наказаны", - заявил генсек ЛАГ.

Он также подчеркнул, что его раздражает факт участия сирийцев в качестве наемников для борьбы с Азербайджаном против Армении. "Очень грустно, что сирийские наемники используются Эрдоганом в делах, не связанных с Турцией", - сказал Абул Гейт