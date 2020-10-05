Понедельник, 5 Октября 2020 10:02

АрмИнфо.Агрессия, развязанная Азербайджаном против Армении при поддержке Турции, с участием иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификации, выходящей за рамки разумного, говорится в заявлении МИД Армении.

Как отмечается в документе, распространенном 4 октября поздно вечером, не добившись успеха на фронте, азербайджанская сторона, с одной стороны, говорит о мнимом успехе, а с другой - распространяет ложные слухи о том, что Армения наносит удары в направлении азербайджанских населенных пунктов.

Одна из них - недавняя дезинформация о нанесении ударов с территории Армении по населенным пунктам в глубине Азербайджана.

Целью кампании дезинформации, говорится в заявлении, является прикрытие массированного обстрела Азербайджаном с первых дней войны крупных населенных пунктов в Нагорном Карабахе, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения и серьезному ущербу для гражданской инфраструктуры.

"Распространяя такие ложные слухи, Азербайджан готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны. Каждая провокация азербайджанской стороны получит адекватный ответ со стороны Республики Армения", - отмечается в заявлении.