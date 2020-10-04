Воскресенье, 4 Октября 2020 22:22

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян позвонил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Главы государств, как передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Беларуси, и в Армении.

Армен Саркисян подробно проинформировал белорусского лидера о ситуации в Нагорном Карабахе.

Отдельно Президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан.

"В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию - последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось", - заявили в пресс-службе.