Воскресенье, 4 Октября 2020 22:20

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Республики Армения продолжает активно бороться с выявлением и предотвращением разведывательной деятельности, направленной против суверенитета, территориальной целостности, безопасности Республики Армения спецслужбами иностранных государств.

Как передает пресс-служба СНБ, в ходе проведенных с Полицией РА действий по подозрению в шпионаже на территории РА в СНБ доставлены граждане иностранных государств. Им инкриминируется сбор информации о военной технике, принадлежащей Вооруженным силам РА, перемещении вооружений, местонахождении воинских частей, а также о количестве участников мобилизации, объявленных в условиях военного положения. 2 октября 2020 года указанные лица были задержаны по подозрению в ст. 302 УК РА (шпионаж) и ст. 38-302 УК РА.

Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия с целью полного раскрытия преступления, установления личности других причастных к происшествию иностранцев и граждан РА, а также возбуждения против них уголовных дел.

СНБ РА ожидает, что широкая общественность будет вовлечена в этот процесс, чтобы раскрыть властям известную им информацию о государственной измене или шпионаже, направленных против суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики Армения.