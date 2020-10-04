Воскресенье, 4 Октября 2020 22:14

АрмИнфо. Александр Аванесов. Сегодня в Арцахе продолжились бои, но они не носили той интенсивности, как накануне. Об этом 4 октября на брифинге в Ереване заявил представитель Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

Тем не менее, по его словам, противник предпринял нападения в тех же направлениях – на севере и юге, предварительно сконцентрировав некоторые силы. Армянские вооруженные силы отбросили врага, нанеся ему значительный урон в живой силе и технике. Только за сегодняшний день потери врага составили 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожено 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотный летательный аппарат.

Вчера и сегодня боевые действия характеризовались масштабной дезинформацией, которая распространяется высшим политическим руководством Азербайджана – президент и верховный главнокомандующий, члены его семьи, которые параллельно занимают должность вице-президента. «Вчера все мы видели, как они поздравляли друг друга со взятием Мадагиза, перечисляя и другие, более мелкие населенные пункты, а сегодня мы опубликовали видеоролик, на котором видно как азербайджанские солдаты убегают с окрестностей Мадагиса под мощным ударом армянской артиллерии», - отметил представил министерства обороны. Эта дезинформация продолжилась и сегодня, когда была распространена информация о якобы захвате Джабраила, что также не соответствует действительности. Фактически, Ильхам Алиев, как заметил Ованнисян, находясь в своей стране, оказался заложником информационной блокады или дезинформации. Фактически азербайджанский президент не владеет ситуацией, или ему представляют ложные сведения, которые он пытается использовать, воодушевляясь ложной информацией, и прибегая к распространению дешевых новостей.

Ованнисян также подчеркнул, что после удара, нанесенного по Гяндже, все увидели, что Алиев плевать хотел на своих сограждан. Уже неделя идут боевые действия, а глава соседнего государства ничего не сделал для обеспечения безопасности граждан, и это в то время, когда врагом обстреливались населенные пункты Арцаха, мирные жители и инфраструктуры. Прекрасно понимая, что АО может нанести ответный удар, ничего не сделал в этом направлении.

И сегодня ВС Азербайджана не смогли организовать боевые действия, были отброшены, понеся крупные потери.

Ованнисян вновь констатировал, что руководство некоторыми видами войск передано Турции. Фактически армянская армия воюет с азербайджано-турецкой коалицией.

Представитель МО не считает, что столица Армении – Ереван находится под угрозой, но в любом случае «мы находимся на войне».