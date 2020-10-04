Воскресенье, 4 Октября 2020 21:12

АрмИнфо. Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян обратился с посланием к диаспоре, отметив, что у каждого армянина есть своя миссия в этой решающей битве.

«Дорогие братья и сестры! Наша Родина находится под угрозой. Будущее армянского народа в опасности. Азербайджан и Турция начали крупномасштабное наступление на Армению и Республику Арцах в надежде достичь своей многовековой цели и геноцида и уничтожения армянского народа. Это самая большая угроза нашему существованию со времен Геноцида, пришло время для беспрецедентных шагов и мужества.

От Сиднея до Лос-Анджелеса, от Парижа до Буэнос-Айреса, от Москвы до Бейрута у каждого армянина есть миссия в этой решающей битве против угнетения и зла. Пришло время разделить героизм наших братьев и сестер на поле битвы, быть достойными их жертвы, вместе защитить нашу Родину. Поддерживая наших солдат и волонтеров, вы можете выразить свою поддержку, сделав пожертвование Всеармянскому фонду «Айастан».

Мужчинам и женщинам, защищающим боевые позиции, которых постоянно обстреливают азербайджанская артиллерия и турецкие беспилотники, нужна ваша помощь, чтобы они могли и дальше защищать нашу Родину. Вы единственный союзник Армени. Вы нужны Родине в этот ответственный момент. Вместе мы победим», - говорится в послании Синаняна.