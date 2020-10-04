Воскресенье, 4 Октября 2020 20:47

АрмИнфо. То, что происходит в Армении, касается не только Армении. Это касается всего мира. Мы стоим перед настоящей войной, которую начал Азербайджан с военной помощью Турции и предоставленными ею дополнительными силами. Об этом, как передает Радио "Свобода" заявил на митинге в армянонаселенном городе Альфорвиль близ Парижа бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Сегодня 173 французских деятеля в сотрудничестве с Координационным советом армянских организаций Франции в газете Le Journal du Dimanche выступили с заявлением, в котором призвали власти Франции пересмотреть свою стратегию в армяно-азербайджанском конфликте.

Они считают недостаточным предложение президента республики Эмманюэля Макрона о посредничестве для возобновления переговоров между двумя сторонами.

Подписавшиеся под призывов, в числе которых мэры Парижа и Марселя Анн Идальго и Мишель Рубирола, а также главы различных регионов, такие как Валери Пекресс и Лоран Вокье, требуют от властей Франции «решительно осудить азербайджанское нападение и потребовать немедленного прекращения совершаемого Азербайджаном насилия», а в случае неудовлетворения требования оказать властям Нагорного Карабаха еще большую помощь, что может быть полным признанием легитимности этих властей.

Союз мэров сельских районов Франции также выступил с заявлением, в котором призвал Евросоюз взять на себя ответственность за прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.