Республики Армения категорически воздерживаться от телефонных разговоров о боевых действиях. Подобные открытые дискуссии создают реальную угрозу эффективности действий Армии обороны Арцаха, которая хорошо выполняет свою боевую задачу, говорится в заявлении МО РА. <Во время телефонных разговоров, даже небрежно, не теряя своей значимости, можно передавать данные, которые могут быть полезны противнику при планировании его действий против наших войск. Мы призываем вас глубоко осознать потенциал проблемы, чтобы не повредить ходу победоносной войны>, - говорится в заявлении оборонногог ведомства Армени.

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