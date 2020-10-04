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АрмИнфо. Министерство обороны Республики Армения убедительно призывает всех граждан
Республики Армения категорически воздерживаться от телефонных разговоров о боевых действиях. Подобные открытые дискуссии создают реальную угрозу эффективности действий Армии обороны Арцаха, которая хорошо выполняет свою боевую задачу, говорится в заявлении МО РА. <Во время телефонных разговоров, даже небрежно, не теряя своей значимости, можно передавать данные, которые могут быть полезны противнику при планировании его действий против наших войск. Мы призываем вас глубоко осознать потенциал проблемы, чтобы не повредить ходу победоносной войны>, - говорится в заявлении оборонногог ведомства Армени.
|Президенты Армении и Беларуси обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|По подозрению в шпионаже задержаны граждане иностранных государств
|МО: Сегодня в Арцахе продолжились бои, но они не носили той интенсивности, как накануне
|Верховный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян обратился с посланием к диаспоре
|Франсуа Олланд: «Происходящее касается не только Армении, мы стоим перед настоящей войной»
|Министерство обороны Армении призывает всех граждан республики воздерживаться от телефонных разговоров о боевых действиях
|Премьер Армении: Армяне Южного Кавказа - это последнее препятствие на пути Турции на север, на юго-восток, на восток
|Ильхам Алиев: Проблема с Арменией должна решаться путем диалога, но для этого должна быть основа
|Лавров в беседе с Мнацаканяном выразил готовность Москвы содействовать возвращению карабахского вопроса в политико-дипломатическое русло
|Армен Саркисян: Мы не допустим второго геноцида армян
|Президент Арцаха выразил готовность оказать содействие талышам и лезгинам в борьбе за независимость
|Омбудсмен Арцаха международному сообществу: <Хватит говорить! Действуйте! Не будьте слепыми!>
|Глава МИД Азербайджана рассказал сопредседателю МГ ОБСЕ от России о текущей ситуации в зоне карабахского конфликта
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|ВС Азербайджана обстреливают «жемчужину Азербайджана»
|Правительство Армении направило ЕСПЧ требование применить промежуточную меру в отношении Турции
|Минобороны Армении представило документальные доказательства распространения противников дезинформации о взятии Джабраила и Матагиса
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Армения представила ситуацию в Арцахе в рамках заседания Комитета Совета Европы по политике и практике в области образования
|Ереван о ситуации в зоне карабахского конфликта: Сейчас можно говорить только о восстановлении режима прекращения огня
|Саркисян Штайнмайеру: На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить карабахский конфликт силой
|Тигран Абрамян: Есть сведения о столкновениях между гражданами и полицейскими Азербайджана
|Арман Татоян: Применение кассетных боеприпасов со стороны Азербайджана является нарушением международного права
|Замглавы МИД Армении: Мировому сообществу известно - эта навязанная или спровоцированная война была заранее спланирована с Турцией
|Президент Арцаха: Армия полностью выполняет поставленную перед ней боевую задачу
|Президент Арцаха: Удар по Гяндже был предупреждением властям Азербайджана
|Представитель МО Армении: Если противник не сделает соответствующих выводов, продолжим наносить соразмерные и сокрушительные удары
|Тоноян предупредил противника: Ответные действия АО Арцха будут иметь ужасающие последствия для Азербайджана
|Политики Франции: Позиции нейтралитета, в рамках которого Франция в течение нескольких десятилетий стремилась проложить путь к миру, больше не существует
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