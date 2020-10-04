Воскресенье, 4 Октября 2020 20:16

АрмИнфо. Событиям, происходящим в регионе, уделяется достаточно внимания со стороны международного сообщества. Может быть, потому, что в зоне карабахского конфликта появились наемники-террористы из Сирии. Об этом в интервью изданию BILD заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, они были завербованы и перевезены Турцией в Азербайджан для борьбы за Нагорный Карабах. Теперь эта ситуация больше не является проблемой локальной безопасности, это неотъемлемая часть глобальной повестки. Потому что, на самом деле, происходящее очень важно для международного сообщества по трем причинам.

Во-первых, террористы из Сирии были завербованы Турцией, двинулись воевать против Нагорного Карабаха и Армении.

Во-вторых, в этот процесс вовлечены турецкие войска, что является выражением имперской политики Турции. Это шаги по восстановлению Турецкой империи, которые являются частью серии операций Турции в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Ливии.

И, в-третьих, Турция вернулась в регион Южного Кавказа 100 лет спустя, чтобы продолжить Геноцид армян, произошедший в 1915 году в Османской Турции.

Скорее всего, задача ставится так, чтобы независимого государства Азербайджан не существовало, оно было полностью поглощено Турцией. Проблема в том, что армяне Южного Кавказа - это последнее препятствие на пути в Турцию на север, на юго-восток, на восток.

Политика Турции направлена намного дальше Южного Кавказа. <Давайте посмотрим на деятельность Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии. И я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Нагорный Карабах и Армения сегодня находятся на переднем крае цивилизации. И если мировое сообщество не отреагирует на этот факт, то стоит ждать Турцию недалеко от Вены>, - отметил армянский премьер.

Отвечая на вопрос о возможностях канцлера Германии в урегулировании конлфикта, Никол Пашинян отметил,что о голос таких лидеров, основанный на правде, может иметь большое влияние. Президент Франции Эмануэль Макрон четко заявил, что Азербайджан был автором атаки. Он четко заявил, что Турция поощряла нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и Армению, и что были наемники из Сирии, которых Турция перебросила в зону конфликта для борьбы с Карабахом и Арменией. То же самое и в отношении деятельности наемников четко было заявлено и Россией. Фактически, Исламская Республика Иран также указала на наличие наемников.

Отвечая на вопрос о возможности содействия Армении со стороны российской базы, дислоцированной в Армении, премьер-министр отметил, с российской стороной действует совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о которой четко указано, в каких случаях она может быть использована для обеспечения безопасности Армении. <Это конкретные случаи, предусмотренные соглашением, я уверен, что если они будут, Россия выполнит свои договорные обязательства>, - подчеркнул Никол Пашинян.