Воскресенье, 4 Октября 2020 19:51

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Али в интервью телеканалу Al Arabiya TV заявил, что урегулирование конфликта с Арменией должно происходить путем диалога, но для этого должна быть основа для переговоров.

"Мы согласны с тем, что вопрос с Арменией должен решаться путем диалога, но для этого должна быть основа. Премьер-министр Армении должен заявить, что он привержен предыдущим договоренностям, согласно которым территории Нагорного Карабаха были признаны оккупированными территориями Азербайджана", - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya TV.

Алиев отметил, что для прекращения боевых действий "необходимо принести извинения премьер-министру Армении, который назвал оккупированные территории Азербайджана Арменией>.