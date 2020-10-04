Воскресенье, 4 Октября 2020 19:49

АрмИнфо. В центре внимания телефонного разговора министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна находились вопросы, связанные с поиском выхода из ситуации, сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД России, с российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.