Воскресенье, 4 Октября 2020 19:46

АрмИнфо. Президент Армения Армен Саркисян обратился к диаспоре. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении, в частности, говорится:

<Дорогие соотечественники!

Я испытываю огромное восхищение, глубокое волнение и безграничную гордость, когда вижу, и чувствую волну солидарности и единства, поднявшуюся в диаспоре в ответ на войну, развязанную Азербайджаном и Турцией на границах Арцаха и Армении.

Я хочу, чтобы вы знали, что Родина слышит и чувствует голос каждого из вас, как бы далеко вы не были.

Такая мощная и сильная диаспора - это настоящая армия, которая поддерживает Родину и мужественную армянскую армию в этот сложный, ответственный момент.

<Родина> благодарна за оказываемую вами финансовую помощь по инициативе Всеармянского фонда <Айастан> <Мы, наши границы. Все для Арцаха> при вашем активном участии.

Каждый из вас сегодня является послом Армении и Арцаха за рубежом. Вы делаете все возможное, чтобы донести правду об Арцахе до международного сообщества, включая правительства ваших стран, всеми возможными средствами, посредством митингов, обращений и выступлений, чтобы представить бесчеловечный характер развязанного Азербайджаном нападения при содействии Турции.

Уверен, вы понимаете, что в нынешней ситуации мы должны и дальше удваивать наши усилия.

Продолжайте в том же духе и с той же преданностью, потому что на этот раз не только Азербайджан, но и осуществившая Геноцид Турция выступила против нас, свободолюбивого народа Арцаха. Турция осуществляет все это со своим оружием, военными и наемными террористами, своими антиармянскими заявлениями и делами. Это та самая Турция, которая 105 лет назад провела этнические чистки и Геноцид армян в Османской империи.

На этот раз не пройдет, мы не допустим нового Геноцида. Наша мировая нация сильна своим единством и коллективной силой. Нет сомнений в том, что мы победим.

Мы непобедимы нашим единством.

Победа будет за нами>.