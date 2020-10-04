Воскресенье, 4 Октября 2020 19:19

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян обратился к представителям национальных меньшинств, проживающих на территории Азербайджана – талышам и лезгинам.

«Дорогие братья и сестры талыши и лезгины!

Мы внимательно следим за внутриполитическими развитиями в Азербайджане, в частности, за нарастающими изо дня в день протестами в городах и селах Азербайджана, населенных талышами и лезгинами. Местное население таким образом бойкотируют указ Алиева о мобилизации в армию и призыв на войну с Арцахом и Арменией. Поводом для протестов стали сотни погибших талышев и лезгинов. Политика азербайджанского политического клана по превращению последних в живую мишень и избавлению от них подобным способом не изменилась за последние десятилетия.

«Мы высоко ценим глубокое понимание нашей проблемы и постоянное проявление симпатии к нам со стороны коренных народов Азербайджана - талышев и лезгинов. Хочу заверить, что мы поддерживаем справедливую борьбу талышского и лезгинского народов и готовы всеми возможными способами оказать им содействие в достижении окончательной цели их борьбы – получении независимости», - добавил Араик Арутюнян.

Армия обороны в качестве жеста доброй воли не будет целиться на те военные объекты противника, которые расположены в Талышстане и Лезгистане.