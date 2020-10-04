Воскресенье, 4 Октября 2020 17:55

АрмИнфо. Правительство Армении 4 октября направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требование применить промежуточную меру в отношении Турции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

От имени Армении и Арцаха представлено требование применить против Турции промежуточную меру, предусмотренную 39-м пунктом правил ЕСПЧ. В документе отмечается, что требование представлено в связи с тем, что Турция оказывает всяческую поддержку атакам Азербайджана и постоянно участвует в военных действиях против гражданского населения и объектов Арцаха и Армении, которые сопровождаются грубейшими нарушениями международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека.