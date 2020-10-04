Воскресенье, 4 Октября 2020 16:57

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в ходе 14 заседания Комитета Совета Европы по политике и практике в области образования (Steering Committee for Education Policyand Practice - CDPPE) представило ситуацию в Республике Арцах, связанную с начатыми 27 сентября ВС Азербайджана военными действиями и продолжающимися по сей день.

С армянской стороны было отмечено, что азербайджанская сторона проигнорировала призыв, озвученный 23 марта генеральным секретарем ООН к воюющим странам сложить оружие в условия распространения пандемии коронавируса нового типа. Вместе с тем Минобразования Армении обратило внимание международного сообщества на то, что целью азербайджанских ВС являются гражданские инфраструктуры в Армении и Арцахе, в том числе учебные заведения. В этой связи Армения призвала международное сообщество осудить действия Азербайджана, поскольку они противоречат основным задачам Комитета, а именно созданию безопасной образовательной среды, право на непрерывность образования для каждого ребенка.

Отметим, что заседания CDPPE проходило с 30 сентября по 2 октября, в котором приняли участие высокопоставленные должностные лица в сфере образования из 50 стран мира, представители европейских и других международных организаций, занимающихся вопросами образования.