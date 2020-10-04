Воскресенье, 4 Октября 2020 16:04

АрмИнфо. Армения благодарна всем своим партнерам за проявленное участие, за то, что они выступают однозначно с позиции того, что неприемлемо применение силы или угрозы силы. Об этом в интервью телеканалу заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись ситуации в зоне карабахского конфликта.

"На данном этапе речь может идти только и только о восстановлении режима прекращения боевых действий и огня, как это было предусмотрено трехсторонними соглашениями между Азербайджаном, Арцахом и Арменией в 1994-95 годах. После этого только можно говорить о переговорах по урегулированию конфликта.

Что касается уже переговорного процесса, который может быть после того как будет восстановлен согласно договорам 1994-95 годов режим прекращения боевых действий, то на сегодня существует формат, который имеет мандат Совета Безопасности ООН, это мандат сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Более того, на последнем заседании Совета Безопасности прозвучал призыв с одной стороны о немедленном прекращении огня и второе о том, что вопрос должен быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ уже сделала заявление о необходимости прекращения огня, после чего, естественно, продолжение переговоров", - отметил он.