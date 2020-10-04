Воскресенье, 4 Октября 2020 15:59

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание коллеге из ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю национального праздника страны - Дня единства.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян указал на важность развития и расширения сотрудничества между Арменией и Германией в различных сферах на благо народов двух стран. Он с удовлетворением отметил, что в последние годы армяно- германское сотрудничество динамично развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

"Как Вы знаете, рано утром 27 сентября Азербайджан инициировал широкомасштабную военную агрессию против Республики Арцах, делая мишенью своих нападений, в том числе и мирное население. На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт военной силой, нарушая все международные и моральные нормы, отказываясь найти ключ к мирному урегулированию конфликта. Арцах и Армения единодушно противостояли этой авантюрной и деструктивной политики азербайджанского руководства, которую поддерживает Турция.

Убежден, что в это непростое для Армении и Арцаха время братская Германия стоит на нашей стороне", - говорится в поздравительном послании президента РА. Саркисян пожелал Франк-Вальтеру Штайнмайеру крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Германии мира и процветания.