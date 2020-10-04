Воскресенье, 4 Октября 2020 15:56

АрмИнфо. Уже имеются сведения о столкновениях между полицейскими и гражданами Азербайджана. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук руководитель аналитического центра <Енакет>, бывший советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

<Смотрю на кадры последствий от нанесенных нами ударов по объектам азербайджанского города Гянджа. Ответственность за уничтожение Армией обороны Арцаха военных объектов, размещенных в разных населенных пунктах Азербайджана, лежит на властях Азербайджана>, - написал он.