Воскресенье, 4 Октября 2020 15:52

АрмИнфо. С 27 сентября продолжающееся применение Азербайджаном запрещенных кассетных боеприпасов направлено против мирных жителей в гражданских поселениях Арцаха (Нагорный Карабах). Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

Татоян, в частности, подчеркнул: <27-28 сентября, а также 2-4 октября Азербайджан применил реактивные системы залповые огня ЛАР-160

и <Смерч> в направлении села Шош, расположенного недалеко от Степанакерта, Гадрута.

Неоднократное применение Азербайджаном кассетных боеприпасов против густонаселенных районов является грубым нарушением международного гуманитарного права, а также международного права в области прав человека, включая право на жизнь, здоровье, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и др.

В любом случае использование кассетных боеприпасов запрещено, так как последствия такого применения не могут быть ограничены тем, чего требует международное гуманитарное право, то есть когда невозможно обеспечить дифференциацию военных целей.

Принцип, согласно которому государства никогда не должны использовать оружие, которое не позволяет им различать гражданские и военные цели, закреплен не только в Протоколе № 1 Женевских конвенций от 1949 года, но также и в Международном Суде. Эти принципы вытекают из основных соображений гуманности, требований общественного сознания, которые обязательны для всех государств, в любой ситуации вооруженного конфликта.

Эти типы кассетных боеприпасов таковы, что они неизбежно делают невозможным разграничение военных и гражданских целей при использовании в непосредственной близости от гражданских объектов, особенно при использовании в густонаселенных районах.

Как ранее сегодня заявил Защитник прав человека (Омбудсмен) Арцаха, гражданские населенные пункты подверглись обстрелу из <Смерча> и реактивных системы залповые огня ЛАР-160. Согласно его промежуточному отчету за сентябрь 2020 года, о <зверствах азербайджанцев против населения Арцаха>, существует высокий риск того, что гражданское население будет находиться под угрозой в течение очень долгого времени, учитывая размер, объемы и типы применяемого оружия.

Следовательно, использование Азербайджаном кассетных ракетных систем LAR-160 и <Смерч> регулярно приводит к грубым нарушениям международного гуманитарного права при явном пренебрежении обязательствами в области прав человека.

Более того, очевидно, что многократное применение кассетных боеприпасов является частью политики этнической чистки, поскольку такое использование ясно показывает политику Азербайджана, направленную на подстрекательство к насилию и терроризму против армянского гражданского населения.

Факты этого заявления и оценки основаны на работе Защитника прав человека Армении по установлению фактов, работе и отчетах Защитника прав человека Арцаха, публикациях в СМИ, достоверной информации, предоставленной гражданским населением, а также данных, подтвержденных официальными источниками в Армении и Арцахе.