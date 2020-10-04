Воскресенье, 4 Октября 2020 15:02

АрмИнфо. Мировому сообществу хорошо известно, что эта навязанная или спровоцированная война была заранее спланирована с Турцией. Об этом в интервью индийскому "WION" заявил замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц, коснувшись обострения нагорно-карабахского конфликта.

При этом он констатировал, что это было подкреплено соответствующими фактами, и другого мнения здесь быть не может.

"Очевидно, что деэскалация необходима. Мировое сообщество, лидеры призывают к снижению напряженности и прекращению боевых действий. Но все эти призывы адресованы Азербайджану и Турции, поскольку вовлеченность Анкары в этих военных действиях, развязанных азербайджанской стороной, слишком велика. Это новый фактор на политической карты в этой части. Они на практике присутствуют там, они поддерживают Азербайджан не только политически, но и очень практически. Я имею в виду их военное присутствие, их оружие, их самолеты, их дроны и, конечно же, их военный персонал", - сказал Адонц.

Он также указал на участие джихадистов в этих боях, которые перебрасываются в зону конфликта Турцией. По его словам, если изначально были какие-то сомнения по этому вопросу, у разных людей, СМИ и даже некоторых стран, то теперь они полностью развеяны. "Я говорю не только о джихадистах, но и о различных наемниках из северной части Сирии, которые были завербованы, переброшены в Азербайджан, и Турция сыграла очень практическую роль в процессе вербовки. Цифры колеблются от одной тысячи до пяти тысяч, но факты ясно показывают, что они уже там, воюют против народа Арцаха, Армии обороны Арцаха", - подытожил Адонц.