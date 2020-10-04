Воскресенье, 4 Октября 2020 14:19

АрмИнфо. С целью обезвреживания дислоцированных в Гяндже военных объектов, сегодня Армия обороны выпустила несколько ракет. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

При этом он добавил, что на данный момент огонь прекращен, чтобы не было ни в чем не повинных жертв среди мирного населения.

"Если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим наносить соразмерные и сокрушительные удары, разбирая и разрушая вражескую армию и тыл. Мы решительны идти до конца в своих действиях. Остановись, пока не стало слишком поздно", - резюмировал он.

Отметим, что сегодня в ответ на продолжающийся обстрел Степанакерта и других населенных пунктов, ВС Армии обороны Арцаха нанесли удар по военному аэродрому в Гянджи.