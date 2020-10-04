Воскресенье, 4 Октября 2020 14:09

АрмИнфо. Позиции нейтралитета, в рамках которого Франция в течение нескольких десятилетий стремилась проложить путь к миру, больше не существует. Об этом говорится в заявлении Анн Иадльго, Валери Пекресс, Лоран Викиес, Мишеля Рубирола и еще 173 французских политиков, которое сегодня опубликовано в издании Le Journal du Dimanche.

В письме французские политики призывают пересмотреть стратегию в отношении Азербайджана, который развернул военные действия против Армении. Они отмечают, что в конфликте между Азербайджаном и Арменией президент Франции Эммануэль Макрон предложил свое посредничество, выступив за возобновление переговорного процесса.

Однако авторы письма, решительно осудив азербайджанскую агрессию и потребовав немедленного прекращения насилия со стороны Азербайджана, требуют от властей страны пересмотреть стратегию по данному конфликту. "Совершено нападение на дружественную Франции страну, перед которой мы несем историческую ответственность. Нужно пересмотреть позицию нейтралитета, абсолютно неприемлемую сейчас, когда нападают на гражданское население, убивают женщин и детей, когда столица Нагорного Карабаха, Степанакерт, стала целью бомбежек. Нейтралитет станет не чем иным, как карт-бланшем для единственной цели - исчезновения армянского населения с этой территории", - говорится в заявлении.

В письме, в частности, отмечается, что утром 27 сентября Азербайджан начал войну против армян в Нагорном Карабахе, нападениям подвергаются города и население. "Эта территория, колыбель армянской цивилизации, население которой, состоящее в основном из армян, выиграло в тяжелой борьбе свою свободу в войне, которая закончилась прекращением огня в 1994 году. Но конфликт все еще не разрешен, и новое насилие, свидетельствует о неудаче попыток посредничества", - говорится в письме. По этой причине сохранение нейтралитета необходимо пересмотреть, особенно на фоне наступательных операций, единственной целью которых является исчезновение армянского населения на этой территории.

Авторы письма также напоминают о роли Турции в этом конфликте. После нападения на Армению в июле текущего года Анкара яростно разжигала

конфликт воинственными заявлениями о поддержке азербайджанцев. "Эта поддержка привела турецкую националистическую группировку "Серые волки" к нападению на нашей территории, на мирную демонстрацию армян в городе Десин-Шарпье - по национальному признаку", - говорится в заявлении.