Воскресенье, 4 Октября 2020 14:03

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый обратился ко всему армянскому народу с призывом к победе. В частности, он подчеркнул, что сегодня в Арцахе продолжится Сардарапатская битва за независимость Армении и Арцаха. <Превратившись в армию, армяне по всему миру сейчас возле наших солдат. Да, мы победим нашей крепкой верой и жизнью, единством и решимостью, героизмом и мужественностью>, - заверил Арам Первый, приводя строки из бессмертного стихотворения великого армянского поэта Паруйра Севака <Сарадарапат>. Обращаясь ко всему армянству, Католикос подчеркнул, что настал час отдать долг души. <Армянский народ, вместе с нашей армией, бесстрашно и непоколебимо идет вперед к победе!>, - призвал он.