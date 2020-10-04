Воскресенье, 4 Октября 2020 13:58

АрмИнфо. С первого дня военных действий, развернувшихся на границах Республики Арцах, все звенья Военно-медицинской службы Вооруженных сил приведены в степень боевой готовности, и укомплектованы необходимым медицинским персоналом. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в условиях военного положения медперсонал Центрального клинического военного госпиталя МО РА выполняет колоссальную работу.

Согласно источнику, в госпиталь поступают военнослужащие, получившие ранения разной степени, проводятся работы по сортировке и быстрому инструментальному обследованию, после чего раненых военнослужащих перемещают в соответствующие отделения, при необходимости немедленно переводят в операционную. Родственники лечащихся в госпитале информируются о полученных военнослужащими травмах, ходе лечения и результатах. Первая медицинская помощь раненым на передовой проводится эффективно и зачастую не нуждается в повторном хирургическом вмешательстве.

Минобороны сообщает, что многие раненые военнослужащие уже находятся на стадии восстановления и скоро вернутся на места службы. <С ними работают также психологи, которые констатируют, что боевой дух военнослужащих высок. Защитники Родины стремятся при первой же возможности вновь отправиться на передовую, чтобы встать рядом со своими боевыми товарищами>, - отмечено в источнике.

Кроме того, неоценимую роль в исцелении раненных в ходе боевых действий сыграли также гражданские больницы, которые в любое время суток готовы принять раненых и оказать необходимую медицинскую помощь.