Воскресенье, 4 Октября 2020 13:33

АрмИнфо. Подразделения АО Арцаха 4 октября сбили 3 самолета и подбили 2 танка противника. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Около 12:00 подразделения Армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и два танка противника", - написала пресс-секретарь.

Шушан Степанян также отметила, что противник посредством запрещенных видов оружия продолжает обстреливать мирные населенные пункты, в том числе, столицу Степанакерт.

"Армия обороны Арцаха уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана. Всю ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус несет азербайджанская сторона", - говорится в сообщении.