Воскресенье, 4 Октября 2020 13:28

АрмИнфо. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которого обсуждалось обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщила журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.

"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - сообщила Деммер. "Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября", - отметила представитель правительства ФРГ. Меркель также выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.

Разговор между канцлером и премьером состоялся 3 октября.