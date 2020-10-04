Воскресенье, 4 Октября 2020 13:26

АрмИнфо. Армения ожидает от Украины нейтрально реакции в связи с событиями в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян заявил в интервью украинскому новостному агентству <24 Украина>.

При этом он констатировал, что в Армении с понимаем относятся к чувствительности подобных темы в Украине и для граждан Украины, при этом подчеркнув неуместность любых параллелей с тем, что происходит в Карабахе.

"Я приведу только один факт: единственное самоопределившееся государство постсоветского пространства - это Нагорный Карабах. Он самоопределился в период существования Советского Союза на тех же основаниях, что Армения, Украина и Азербайджан",- сказал армянский дипломат.

На уточнение, из какого оружия наносились удары по Степанакерту, Кочарян отметил, что вопрос не в том, из какого оружия стреляли, а вопрос в том, что стреляли, и не только по Степанакерту, по всем населенным пунктам, в том числе и по населенным пунктам Армении. "Это факты. Конечно же, есть жертвы в результате этой агрессии с двух сторон. Конечно, Азербайджан несет несоразмерно большие потери. Но во всех случаях, конечно, эта агрессия ничем не оправдана. Тем более, что за спиной Азербайджана непосредственно вовлечено стоит Турция, а на передний фланг они толкают террористических организаций", - сказал он.

При этом замминистра добавил, что существуют многочисленные доказательства турецкого присутствия, взять хотя бы то, что самолет F16, с которого армянская сторона уверена, что был сбит армянский самолет. По его словам, истребитель прямо сейчас и не один базируется в Азербайджане, и принимают участие в этих боевых действиях турецкие беспилотники, ударные БПЛА, которые управляются именно турецкой стороной.

На просьбу рассказать о роли других стран, в частности, Израиля, Кочарян напомнил, что посол Армении в этой стране был вызван для консультаций. "Это связано с тем, что мы понимаем, что такое бизнес, когда продают вооружение агрессору сегодняшнему, но когда это вооружение поступает во время боевых действий, это неприемлемо. Речь идет об этом, это касается любого государства, не только Израиля, который в разгар боевых действий поставляет нашему сопернику вооружения, в то время, когда он непрерывно теряет вооружение при каждом своем наступлении. То есть это означает- затягивать военные действия, вопреки призыву, который сделал Совет Безопасности ООН во время консультаций, вопреки призыву, который сделал ОБСЕ, и самое главное- президенты стран-сопредседателей Минской группы однозначно заявили о необходимости немедленно прекратить боевые действия", - резюмировал он.