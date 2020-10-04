|Ереван о ситуации в зоне карабахского конфликта: Сейчас можно говорить только о восстановлении режима прекращения огня
|Саркисян Штайнмайеру: На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить карабахский конфликт силой
|Тигран Абрамян: Есть сведения о столкновениях между гражданами и полицейскими Азербайджана
|Арман Татоян: Применение кассетных боеприпасов со стороны Азербайджана является нарушением международного права
|Замглавы МИД Армении: Мировому сообществу известно - эта навязанная или спровоцированная война была заранее спланирована с Турцией
|Президент Арцаха: Армия полностью выполняет поставленную перед ней боевую задачу
|Президент Арцаха: Удар по Гяндже был предупреждением властям Азербайджана
|Представитель МО Армении: Если противник не сделает соответствующих выводов, продолжим наносить соразмерные и сокрушительные удары
|Тоноян предупредил противника: Ответные действия АО Арцха будут иметь ужасающие последствия для Азербайджана
|Политики Франции: Позиции нейтралитета, в рамках которого Франция в течение нескольких десятилетий стремилась проложить путь к миру, больше не существует
|Арам I: <Мы победим нашей крепкой верой и жизнью!>
|Минобороны: Все звенья Военно-медицинской службы ВС приведены в степень боевой готовности, и укомплектованы необходимым медицинским персоналом
|Прогноз: Путь Алиева завершится падением азербайджанской государственности
|Подразделения АО Арцаха сбили 3 самолета и подбили 2 танка противника
|Канцлер Германии предложила сторонам конфликта гуманитарную паузу для выноса тел погибших солдат
|Замминистра: Армения ожидает от Украины нейтральной реакции в связи с событиями в зоне карабахского конфликта
|Мнацаканян в беседе с Боррель выразил обеспокоенность прямым участием Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха
|Омбудсмен Арцаха: Целевые удары по гражданским инфраструктурам являются военным преступлением
|Ашот Саркисян: Из Франции в Арцах приехали врачи- волонтеры
|Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении находится в Арцахе
|Ереван: Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести ответственность за военные преступления против гражданского населения Арцаха
|Минобороны: С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня
|Армия обороны Арцаха разбомбила военный аэродром в азербайджанском Гянджи
|Премьер-министр Армении и канцлер Германии обсудили ситуацию на линии фронта
|Заговорили о введении российских миротворцев в Карабах
|Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
|Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением
|Представитель МО Армении: Бои в Карабахе длились беспрерывно 6-7 часов
|МИД Сирии: Действия Турции ведут к разжиганию конфликта в Нагорном Карабахе
|СНБ Армении сообщает об учащении случаев распространения азербайджанской дезинформации
|Читать больше
АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, проинформировал его о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян рассказал Боррелю о преднамеренных нападениях на мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру с применением разнокалиберного вооружения, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям.
Министр выразил глубокую обеспокоенность прямым участием Турции в агрессии Азербайджана, в том числе путем размещения иностранных боевиков-террористов в АР, что чревато нарушения региональной безопасности и риском перерастания в полномасштабную войну.
|Ереван о ситуации в зоне карабахского конфликта: Сейчас можно говорить только о восстановлении режима прекращения огня
|Саркисян Штайнмайеру: На протяжении десятилетий Азербайджан пытается разрешить карабахский конфликт силой
|Тигран Абрамян: Есть сведения о столкновениях между гражданами и полицейскими Азербайджана
|Арман Татоян: Применение кассетных боеприпасов со стороны Азербайджана является нарушением международного права
|Замглавы МИД Армении: Мировому сообществу известно - эта навязанная или спровоцированная война была заранее спланирована с Турцией
|Президент Арцаха: Армия полностью выполняет поставленную перед ней боевую задачу
|Президент Арцаха: Удар по Гяндже был предупреждением властям Азербайджана
|Представитель МО Армении: Если противник не сделает соответствующих выводов, продолжим наносить соразмерные и сокрушительные удары
|Тоноян предупредил противника: Ответные действия АО Арцха будут иметь ужасающие последствия для Азербайджана
|Политики Франции: Позиции нейтралитета, в рамках которого Франция в течение нескольких десятилетий стремилась проложить путь к миру, больше не существует
|Арам I: <Мы победим нашей крепкой верой и жизнью!>
|Минобороны: Все звенья Военно-медицинской службы ВС приведены в степень боевой готовности, и укомплектованы необходимым медицинским персоналом
|Прогноз: Путь Алиева завершится падением азербайджанской государственности
|Подразделения АО Арцаха сбили 3 самолета и подбили 2 танка противника
|Канцлер Германии предложила сторонам конфликта гуманитарную паузу для выноса тел погибших солдат
|Замминистра: Армения ожидает от Украины нейтральной реакции в связи с событиями в зоне карабахского конфликта
|Мнацаканян в беседе с Боррель выразил обеспокоенность прямым участием Турции в агрессии Азербайджана против Арцаха
|Омбудсмен Арцаха: Целевые удары по гражданским инфраструктурам являются военным преступлением
|Ашот Саркисян: Из Франции в Арцах приехали врачи- волонтеры
|Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении находится в Арцахе
|Ереван: Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести ответственность за военные преступления против гражданского населения Арцаха
|Минобороны: С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня
|Армия обороны Арцаха разбомбила военный аэродром в азербайджанском Гянджи
|Премьер-министр Армении и канцлер Германии обсудили ситуацию на линии фронта
|Заговорили о введении российских миротворцев в Карабах
|Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
|Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением
|Представитель МО Армении: Бои в Карабахе длились беспрерывно 6-7 часов
|МИД Сирии: Действия Турции ведут к разжиганию конфликта в Нагорном Карабахе
|СНБ Армении сообщает об учащении случаев распространения азербайджанской дезинформации
|Читать больше
|Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Когда возможна приостановка военных действий в Арцахе: экспертное ревю и оценка
|Прогноз: Выдавливание России с Южного, а потом и с Северного Кавказа - ожидаемое геополитическое последствие азербайджано-турецкой авантюры
|Турция порождает геноцид. Ее нужно остановить.
|Читать больше
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
|Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
|Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
|ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам