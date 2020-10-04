Воскресенье, 4 Октября 2020 13:20

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, проинформировал его о последних событиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян рассказал Боррелю о преднамеренных нападениях на мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру с применением разнокалиберного вооружения, что приводит к человеческим жертвам и разрушениям.

Министр выразил глубокую обеспокоенность прямым участием Турции в агрессии Азербайджана, в том числе путем размещения иностранных боевиков-террористов в АР, что чревато нарушения региональной безопасности и риском перерастания в полномасштабную войну.