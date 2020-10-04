Воскресенье, 4 Октября 2020 12:57

АрмИнфо. Специалисты Neosun Energy изучили все коммерческие и крупные солнечные проекты на территории 11 стран - участниц Содружества в период с 1.01.10 по 01.10.20. Сообщает Forbes.kz

По данным исследования, мощность солнечных электростанций (СЭС), построенных в странах Содружества за 10 лет, достигла 7 ГВт 623 МВт.

В тройку лидеров вошел Казахстан (839 МВт), уступив лишь Украине (5 ГВт 37 МВт) и России (1,5 ГВт).

Причина столь значительного отрыва Украины от остальных стран СНГ кроется в реализации программы «Зеленый тариф», которая позволяет частным и юридическим лицам продавать излишки выработанной солнечными электростанциями энергии государству.

Драйверами роста рынка солнечной энергетики в СНГ, однако, является не только государственное субсидирование. К примеру, В России и Казахстане его также стимулируют проблемы энергодефицита в регионах и высокие тарифы на электроэнергию для юридических лиц.

За последние 10 лет средний ежегодный прирост установленных мощностей солнечных электростанций в мире составил почти 35%. По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет эта тенденция продолжится за счет еще более активного перехода на СЭС по всему миру, в том числе и в странах СНГ. Эти страны обладают достаточно большим объемом солнечной инсоляции, что делает переход на использование солнечных электростанций более выгодным, благодаря более быстрой по сравнению со строительством новых ТЭС, ГЭС и АЭС окупаемости, - отметил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов.