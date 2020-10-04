Воскресенье, 4 Октября 2020 12:43

АрмИнфо. Целевые удары по гражданским инфраструктурам являются военным преступлением. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

Он, в частности, отметил: “Вооруженные силы Азербайджана со вчерашнего дня ракетными и авиационными средствами явно нацелены на разрушение гражданских инфраструктур города Степанакерта, ставя преступную цель - лишить десятки тысяч мирных жителей минимальных условий жизнеобеспечения.

Защитник прав человека Республики Арцах категорично потребовал от международной правозащитной общественности дать надлежащую оценку военным преступлениям вооруженных сил Азербайджана”.