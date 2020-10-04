Воскресенье, 4 Октября 2020 12:24

АрмИнфо. Волонтеры-врачи, прибывшие в Арцах из Франции уже находятся в одном их приграничных медицинских центров. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник министра здравоохранения Армении Ашот Саркисян.

По словам врачей как только они узнали о войне в Арцахе, они посчитали своим долгом быть рядом с армянами-христианами.