Воскресенье, 4 Октября 2020 12:16

АрмИнфо. Делегация во главе со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном с визитом отправилась в Республику Арцах. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер парламента Армении встретился со своим коллегой из Республики Арцах Артуром Товмасяном.

В ходе встречи депутаты двух армянских государств обменялись информацией о текущей ситуации в военной, политической и дипломатической сферах, созданной в результате турецко-азербайджанской агрессии.

Присутствующие подчеркнули, что будут стоять единым фронтом перед противником до самой победы.