Воскресенье, 4 Октября 2020 12:12

АрмИнфо. Азербайджан совместно с Турцией и с массовым привлечением иностранных наемников, перемещенных из Ближнего Востока, продолжает широкомасштабные военные действия против Республики Арцах. Об этом говорится в заявлении МИД РА относительно последних развитий в зоне нагорно- карабахского конфликт.

"По городам Степанакерт и Мартакерт наносятся удары с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданским инфраструктура Арцаха азербайджанским военно-политическим руководством является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, и оно будет нести полную ответственность за это военное преступление", - говорится в заявлении МИД Армении.