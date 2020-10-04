Воскресенье, 4 Октября 2020 11:29

АрмИнфо. С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь МО РА Шушан Степанян.

"Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня", - отметила она.

Ранее стало известно, что подразделения АО Арцаха нанесли удар по азербайджанскому военному аэродрому в Гянджи.

Отметим, что согласно утренней сводке Армии обороны Арцаха, в течение ночи в зоне карабахско конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. "Особенно напряженной была ситуация в южном направлении. Анализ действий противника показывает, что он собирается атаковать. Армия обороны следит за всеми передвижениями противника и готова решительно подавлять все его действия", - отметили в АО.

Часом позже в военном ведомстве подчеркнули, что противник продолжает наносить удары по гражданским населенным пунктам, в том числе и по Степанакерту, причем с использованием вооружения запрещенного международным гуманитарным правом. В ответ на что, подразделения АО Арцаха нанесли сокрушительные удары по важным военным объектам в глубоком тылу врага. В АО также отметили, что ответственность за повышение уровня напряженности в зоне конфликта еще на одну ступень полностью ложится на азербайджанскую сторону.