Воскресенье, 4 Октября 2020 11:14

АрмИнфо. Подразделения ВС Армии обороны Арцаха разбомбили военный аэродром в азербайджанском Гянджи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Отметим, что сегодня утром президент Арцаха Араик Артуюнян на своей странице в Facebook написал, что несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы "Полонез" и "Смерч". "Отныне военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана, стали объектами Армии обороны. Я призываю азербайджанский народ поскорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", - написал глава арцахского государства, добавив, что вся ответственность за эти ответные действия ляжет на власти Азербайджана.

Отметим, что столица Карабаха - Степанакерт - подвергается ракетным ударам со стороны ВС Азербайджана с использованием кассетных бомб, запрещенных ООН.