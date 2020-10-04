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 Воскресенье, 4 Октября 2020 11:14
Марианна Мкртчян

Армия обороны Арцаха разбомбила военный аэродром в азербайджанском Гянджи

Армия обороны Арцаха разбомбила военный аэродром в азербайджанском Гянджи

АрмИнфо. Подразделения ВС Армии обороны Арцаха разбомбили военный аэродром  в азербайджанском Гянджи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Отметим, что сегодня утром президент Арцаха Араик Артуюнян на своей странице в Facebook написал, что несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы "Полонез" и "Смерч".  "Отныне военные объекты, расположенные в крупных городах Азербайджана, стали объектами Армии обороны. Я призываю азербайджанский народ поскорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", - написал  глава арцахского государства, добавив, что вся ответственность за эти ответные действия ляжет на власти Азербайджана.

Отметим, что столица Карабаха - Степанакерт - подвергается ракетным ударам со стороны ВС Азербайджана с использованием кассетных бомб, запрещенных ООН. 

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