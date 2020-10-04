Воскресенье, 4 Октября 2020 10:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Это вторая за несколько дней беседа премьер-министра Армении с лидером Германии, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Пашинян представил информацию о ходе боевых действий. Он рассказал об участии турецких военнослужащих, а также недавних разоблачениях о переброске наемников и боевиков из этой страны в Азербайджан.

Канцлер Германии подчеркнула крайнюю необходимость прекращения огня и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.