Воскресенье, 4 Октября 2020 10:53

АрмИнфо. Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

<Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон>, - сказал Песков. В свою очередь зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил РИА Новости, что вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе созрел, нет сомнений, что он будет всесторонне изучен.

Депутат напомнил, что в рамках ОДКБ у РФ и Армении есть совершенно четкие обязательства друг перед другом. Меж тем, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ. Отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он видеть российских миротворцев в Нагорном Карабахе, Пашинян в частности сказал: "Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".