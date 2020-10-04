Воскресенье, 4 Октября 2020 01:19

АрмИнфо. Президент Карабаха Араик Арутюнян выступил с обращением c передовой линии фронта.

"Я продолжаю быть на передовой, стоя рядом с нашими мальчиками-героями. Они делают великие подвиги для защиты Родины и всех наших семей. При этом осуществляю оперативное управление республикой через установленные механизмы.

Сегодня, после тяжелых боев, Армия обороны улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения.

Сузившись на линии фронта, Азербайджан стал активнее наносить удары по нашим мирным поселениям, в том числе с применением ракет дальнего действия. На эти военные преступления будут даны адекватные ответы,. В этой связи мы предупреждаем власти Азербайджана в последний раз ...

Мы победим и накажем преступников угрожающих нашему существованию".